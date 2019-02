Primeras declaraciones de Georgina Rodríguez tras la muerte de su padre

Georgina Rodríguez tuvo que volar a Buenos Aires para despedirse de su padre, quien murió tras luchar dos años contra las graves secuelas que le había dejado un infarto cerebral.

Ahora la novia de Cristiano Ronaldo ha querido hablar por primera vez para la revista Hola en su momento más difícil: “Es el momento más duro que me ha tocado vivir”, confiesa la modelo desde su casa en Lisboa.

“Estoy destrozada, Cristiano me está cuidando mucho en estos momentos de tristeza”, asegura. Y también ha querido dejar claro que, por el momento, no habrá boda: “¿Qué si me ha pedido Cristiano que me case con él? Por ahora no, pero me encantaría”.