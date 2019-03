Georgina Rodríguez se estrena como toda una estrella en su primer acto en solitario

Aunque ya hace bastante tiempo que Georgina Rodríguez alcanzó la fama tras su relación con Cristiano Ronaldo no ha sido hasta ahora que la modelo ha protagonizado su primer evento en solitario.

La top ha acudido como madrina a la Semana de la Moda de Baño en Gran Canaria donde ha comentado a los medios allí congregados que estaba muy ilusionada pues nunca había estado en la isla: "Estoy muy ilusionada, aunque el recibimiento ha sido un poco locura, me encanta Gran Canaria y quiero agradecer que hayan pensado en mí".

Además, ha añadido que le encantaría poder acudir de vacaciones aunque por el momento no ha podido ser: "me gustaría venir unas vacaciones, pero el tiempo no ha acompañado y por eso hemos elegido otros sitios".

Georgina tiene una agenda muy apretada por lo que su paso ha sido breve ya que tenía que volver a Madrid: "Llegué esta mañana de Milán de un desfile y me vuelvo porque tengo que estar en Madrid que el domingo es el cumpleaños del niño", haciendo alusión al aniversario de Cristiano Ronaldo Jr.

Georgina ha estado tomando nota de los mejores bañadores y bikinis para elegir el suyo favorito para el verano. Y también ha comentado que no le importaría ser ella quien en algún momento se suba a la pasarela: "Algún día no me importaría desfilar, quién sabe".

Georgina Rodríguez en su primer acto en solitario | Gtres

Para el evento la novia de Cristiano Ronaldo escogió un look muy sexy compuesto por camisa transparente, top negro, cinturón ancho y falda lápiz en un favorecedor verde lima, muy apropiado para esta temporada del año. Aunque muchos han sido los comentarios que ha generado este estilismo pues la modelo marcaba 'tripita' y los rumores de que esté otra vez embarazada han vuelto a aparecer.

En estos momentos la pareja está separada pues el futbolista se encuentra disputando el Mundial y ella desarrollando todos estos proyectos que no dejan de salirle.