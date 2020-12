El sorprendente 'milagro' que vivió Georgina Rodríguez y que ha revelado al entregar un cheque al Banco de Alimentos

Georgina Rodríguez ha viajado desde Italia a la capital de España para donar un cheque valorado en 20.000 euros al Banco de Alimentos. Un gesto con el que ha querido aportar su granito de arena para ayudar a los más necesitados.

Muy cercana al Banco de Alimentos desde que era muy joven, la propia Georgina explicó una divertida anécdota que le sucedió cuando comenzó a donar alimentos con tan solo 18 años. "Yo la primera vez que empecé a donar en Jaca, fui a trabajar de camarera a un pueblo de 200 habitantes, fui a un supermercado y siempre que iba donaba alimentos. Os podéis creer que cuando salía del supermercado siempre me encontraba dinero".

En su cuenta de Instagram, la novia de Cristiano Ronaldo ha contado su donación al Banco de Alimentos confesando que "me hace muy feliz aportar mi granito de arena para que a nadie le falte comida en su mesa y menos en estas fechas y en estos momentos. Espero que con estos 20.000 kilos de comida sintáis todo el amor que le he puesto a esta iniciativa. Gracias a la organización por la labor que desempeñáis y permitirme formar parte de esto. No olvidéis que juntos somos más fuertes".

