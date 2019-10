Georgina Rodríguez va camino de convertirse en la hermana adoptiva de las Kardashian, y es que de lejos se nota que a la chica de Cristiano Ronaldo le encanta el estilo que las reinas de los realities han convertido en tendencia, en el que destacan sus gustos nada baratos a la hora de vestir o de usar complementos. Así, Georgina ha publicado una imagen en el aeropuerto de Madrid luciendo un atuendo deportivo a simple vista sencillito, pero que a la hora de analizarlo, llega a tener un coste de casi 16.000 euros.

Como buena embajadora de moda, la marca deportiva Alo Yoga la ha escogido como imagen, por lo que no sorprende que la joven use varias de sus prendas y las promocione de paso en su Instagram. Una chaqueta, pantalón y top valorados en 290 euros, que Georgina combinó con unas Nike de 170 euros. Sin embargo, son los complementos de la modelo los que elevan el precio del look a un nivel desorbitante. Y es que Georgina lleva sus pertenencias en varios bolsos y maletas de la exclusiva marca Louis Vuitton.

