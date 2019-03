Geno, de Operación Triunfo 1, confiesa cómo llegó a perder su casa y se arruinó

Geno Machado se ha abierto en una entrevista para la revista Lecturas en la que ha contado como vivió una de las peores épocas de su vida en la que se arruinó hasta llegar a perder su casa. Un momento de su vida que ya forma parte del pasado ya que ahora está feliz viviendo en Marbella junto a su marido, José Santos, y sus dos niños, Marco y Luca.

La exconcursante de 'Operación Triunfo' asegura que todo lo que vivió no se lo desea ni a su peor enemigo: "Lo que yo he pasado no se lo deseo a nadie. Fueron momentos muy críticos y me ofrecieron cosas bastante indecentes que no quise hacer. ¡Y me daban mucho dinero!", dice la cantante.

Ha confesado que en esa época le ofrecieron participar en varios realities pero ella se negó, aunque ahora reconoce que hubiese ganado mucho más dinero y podría haber evitado perder todo por lo que había luchado: "Si solo tengo dinero para ir al supermercado a por pan y leche, no me importa", pensaba la artista en esos momentos.

Al preguntarle sobre su paso por 'OT' ha dicho que ser vista como una extriunfita le cerró muchas puertas: "Madre mía, ábreme la tumba que me meto. ¿Qué hago con mi vida?", se preguntaba Geno. Pero todo empeoró cuando su padre falleció y se empezó a relacionar con gente que no le aportaba nada bueno: "Te rodeas de las personas equivocadas y eso te lleva a la ruina. Un tipo se metió en mi casa y me dijo: No te pienso pagar más y me quedo con tu casa".

Ahora, Geno ha cumplido uno de sus sueños: montar una academia. Aunque ha reconocido que le hubiese gustado seguir con su carrera musical y que echa mucho de menos los escenarios, las giras, los discos…

En cuanto al reencuentro de 'OT' y la supuesta rivalidad entre David Bustamante y David Bisbal ha asegurado que los 16 forman una gran familia: "No me consta. En un grupo de 16 personas siempre acabas teniendo más afinidad con unos que con otros ¿no?".