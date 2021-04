Geno denuncia el bullying que ha sufrido durante 20 años

Geno lleva 20 años viendo cómo todo el mundo ha criticado continuamente su equivocación en el giro de la coreografía que había estado ensayando con sus compañeros para acompañar en los coros a Rosa López en el Festival de Eurovisión de 2002.

Un error que a día de hoy todavía le siguen recordando constantemente, por lo que la extriunfita ha explotado. Sobre todo ante un comentario reciente de un usuario que compartía un vídeo en el que aseguraba que Poty Castillo había tenido que darle clases particulares para hacer que lo aprendiera.

Ahí fue cuando Geno se plantó y dijo: “Pues sí, ¿y sabes por qué? Porque tuve y tengo dislexia”. Y añadió: "Con dos cojones y mucho trabajo las cosas se consiguen. Hoy en día ya lo domino y lo tengo bastante superado. Gracias Poty y mis compis por la ayuda. Y, por supuesto, a los fans de Eurovisión y el bullying que me habéis hecho durante 20 años. No sabéis una cosa, pero me habéis hecho más fuerte".

Geno continuó diciendo: "Nunca lo he dicho porque me enteré el año pasado que me hice unas pruebas porque mi hijo también lo tiene. Ahora lo digo, pero que conste que después de 20 años no es una justificación, al contrario. Es una putada porque en mi época esas cosas ni se miraban".

Unas palabras por las que más tarde tuvo que pedir disculpas: "Voy a tener que rectificar porque veo que los eurofans se están poniendo como locos. Que no, que no quise decir eurofans. Perdón". "Es cierto que me habéis cuidado y mimado mucho en todos estos años. Sorry, fue un error", zanjó.

No era la primera vez que Geno se enfrentaba a los seguidores de Eurovisión por el mismo motivo ya que en 20218 se defendió de las burlas achacando que el error se debía al vestido y los tacones que llevaba durante la actuación: "Hasta el mismísimo coño 16 años después con la vuelta al revés. ¡Queréis analizar el vídeo y ver cuál fue el error! ¡Me estáis sacando de mis casillas!".

