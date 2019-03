Los Gemeliers disfrutaron del concierto de Justin Bieber en Madrid

Desde que se anunció que Justin Bieber vendría a España durante su gira 'Purpose', primero en Barcelona y luego en Madrid, los fans del cantante han tenido que esperar un año para poder verle sobre el escenario. Entre ellos se encontraban los Gemeliers, Jesús y Dani Oviedo, que disfrutaron del concierto del principito del pop en el conocido como Palacio de los Deportes.

"Hoy mi sueño se hará realidad… Te veo esta noche, Justin", decía en su perfil de Twitter Jesús, junto a una foto del cantante, sentado en un sofá, tocando la guitarra. Por otra parte, Dani esperó a que llegara el espectáculo para compartir con sus seguidores un vídeo de Bieber cantando. "Grande hermano", decía junto al post.

Aunque no tuvieron la misma suerte que Sergio Ramos, que entró en los vestuarios y se hizo una foto con el intérprete de 'What Do You Mean', los gemelos de Sevilla disfrutaron como unos auténticos fans del espectáculo que protagonizó Justin. Camas elásticas sobre el escenario, fuegos artificiales y hasta una piscina, un show digno de un artista tan reconocido.