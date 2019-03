Frases que todos los mentirosos dicen (y cómo responder)

1. “No quería hacerte daño”

Es decir, que hacerte daño no ha sido de forma intencionada, y quedar deliberadamente con otra chica, tampoco. No te engañes: a lo que se refieres con “no fue intencionado” es a que tú lo descubrieras.

2. “No eres lo que esperaba o necesitaba”

O también nos sirve eso de “llevo mucho tiempo sin sentirme yo mismo, sin sentirme pleno contigo”. Es decir, que lo que tu ex (porque esperamos que ya sea cosa del pasado) te está diciendo es que te ha engañado, sí, pero no ha sido culpa suya. El pobre no se sentía “pleno” contigo, y en lugar de decírtelo, decide salir correteando con cualquiera que pasa.

3. “¡La monogamia no es natural!"

No, amigo, el problema no es la monogamia. El problema es tuyo, cuando cambiaste los términos acordados de toda relación y no avisaste. Y no, no te vas a meter a discutir la naturalidad de la monogamia. Ya acordasteis que estabais en una relación de pareja, y por muy liberal que seas, engañar no es válido. Y ya que no pareces estar de acuerdo con ello, ahí te quedas.

4. “Necesito tiempo para decidir”

No, en esta no te va a meter. Ya te conoces muy bien el típico “necesito un tiempo”. Ya decidiste cuando sobrepasaste las barreras de la relación, ahora solo te queda aceptar las consecuencias que traerá.

5. “Pero te sigo queriendo”

Esta habilidad de seguir queriendo a la persona que has engañado nos sorprende. Pregúntate: ¿seguía queriéndote mientras quedaba con la otra mujer, mientras se escabullía antes de los planes contigo para engañarte premeditadamente?

6. “Me gustaría superar esto juntos”

Jajajajajajajajaja. Lo siento, tu falta de habilidad para perdonar a alguien que te ha mentido, engañado y reído en tu cara, te lo impide. No es que no quieras, vaya, pero tu cuerpo no te deja.

7. “Ya se ha acabado, y necesito recomponerme por ello”

¿Y qué te hace pensar que no habrá otra segunda mujer en un futuro? Si te ha engañado una vez, sabes que tiene más probabilidades de volverlo a hacer. Además, ayudarle a sobrellevar su ruptura con la mujer con la que te engañó no es trabajo tuyo.