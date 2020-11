Yuyee, la exmujer de Frank Cuesta, en libertad después de seis años en prisión

Frank Cuesta ha querido compartir con sus seguidores a través de su canal de Youtube una feliz noticia: su mujer, Yuyee Alissa Intusmith, ha sido puesta en libertad tras seis años y medio en una cárcel de Tailandia.

La modelo fue condenada por un delito de posesión y tráfico de cocaína, aunque Cuesta siempre ha mantenido que en realidad fue encarcelada en represalia por su lucha contra el tráfico ilegal de animales.

Tras ingresar en prisión en 20214, Frank mantuvo una férrea lucha por conseguir sacarla de allí y en 2017, después de que se reabriera el caso y el herpetólogo presentara una apelación ante el Tribunal Supremo, este condenó en firme a Yuyee a 15 años y tres meses de cárcel y una multa de 45.000 euros.

"Yuyee ha quedado libre hoy. Ya está durmiendo con sus hijos", comunicaba Cuesta, quien agradecía el apoyo recibido y todas las cartas de gente anónima que su ex había recibido en la cárcel. Aseguraba además que ella "no pasa por su mejor momento, tanto anímica como físicamente", y es que según afirmaba Frank, "no es lo mismo una cárcel en Tailandia que en otro lugar".