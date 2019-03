Francisco Rivera consigue la nulidad matrimonial y podrá casarse con Lourdes Montes por la Iglesia

Francisco Rivera y Lourdes Montes ya podrán darse el ‘si quiero’ por la iglesia. Y es que el torero, después de mucho esperar, por fin ha conseguido la nulidad eclesiástica de su primer matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo.

En una charla de su hermano Julián Contreras Jr., a la que acudió junto a su chica, él mismo confirmó “ya tengo la nulidad”. Además comentó que aunque ha sido duro esperar “ya se tiene que es lo importante. Tener la oportunidad de cumplir con mi fe y casarme con la mujer que realmente me ha vuelto loco…”.

De momento no tienen planes para su boda religiosa, pero lo que sí tiene claro el torero es donde sería. “Tengo fe y soy un hombre de fe, soy católico y mi fe y a quien pienso y me encomiendo es a mi Cristo de las Tres Caídas de la Esperanza de Triana y casarme allí, para mí sería… no habría mejor sitio, pero tranquilidad a las masas”.

Francisco también habló del golpe emocional que ha supuesto para él no tener la custodia de su hija Cayetana. “Con ocho días ver a mi hija al mes, me están matando, me están mutilando, a mí y a mi hija, porque un hijo necesita a su padre y a su madre”, afirmó.