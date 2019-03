Francisco Rivera afirma que no tiene ninguna relación con Isabel Pantoja: "Hay muchas cosas pendientes"

Muchos fueron los rostros conocidos que posaron en la alfombra roja del 30 aniversario de la revista ELLE, entre ellos Francisco Rivera y su mujer, Lourdes Montes, quienes se acercaron a hablar con la prensa. El torero habló de Isabel Pantoja y aseguró que no tiene ninguna relación con ella.

Cuando los reporteros le preguntaron si la boda había supuesto un acercamiento entre la tonadillera y él, Francisco no dudó en responder rotundamente: "No, no, no. No ha habido acercamiento de ningún tipo", y además añade: "Es que no tengo ningún tipo de relación con Isabel, todavía quedan muchas cosas pendientes. Hay mucho de lo que hablar".

También habló de la relación con su hermano Kiko Rivera, que parece ser mejor que nunca. Ante los rumores que señalan que el hijo de Carmen Ordóñez podría haber sido quien filtró a los medios de comunicación información privada y exclusiva de la luna de miel de Kiko y de Irene (los recién casados), el torero ha dicho que: "Creo que no tengo nada que aclarar. Mi hermano se fía de mi".