Fran Rivera confirma su boda con Lourdes Montes

TRAS LOS RUMORES DE UNA PEDIDA DE MANO…

Parece que pese a que no corren buenos tiempos para Fran Rivera tras perder la custodia de su hija Tana, el ex marido de Eugenia Martínez de Irujo ha decidido pasar por el altar del brazo de su novia, Lourdes Montes. Así lo ha confirmado el ex torero a la revista Diez Minutos y, a pesar de que no han fijado fecha, todo apunta a que será en septiembre. ¿Veremos a Fran casado de nuevo?