Fran Rivera llega a Twitter como... @Paquirri74

¡Tenemos celebrity nueva en la red social! Twitter acaba de dar la bienvenida a uno de los solteros de oro de nuestro panorama celebrity… ¡Fran Rivera! Sí, sí. Por su aspecto serio y reservado, nunca habríamos pensado que el diestro cayese en las redes de la conocida red social, pero así ha sido y estamos encantadísimo por ello.

Sólo hace unos días que creó su perfil en Twitter y su número de seguidores aumenta a cada minuto. @Paquirri74 se define en su bio... "de Triana, matador de toros, hijo de Paquirri y de Carmen, toda la familia de toreros y padre de Cayetana". Para la ocasión el torero ha elegido como foto de perfil una imagen de su tan querida Corrida Goyesca de Ronda del pasado 2010.

Fran ha comenzado su aventura tuitera con ganas, ya que no ha parado de tuitear en estos últimos días. Comenzó su andadura con un… "Hola a todos. Me lanzo a esta aventura del Twitter a ver que tal. Quiero decir desde aquí que es la primera vez que estoy en Twitter y que por favor los que se hacen pasar por mi se borren. Y también decir que Lourdes NO tiene Twitter. Muchas gracias", y desde entonces no ha parado.

Tras este saludo de recién llegado, @Paquirri74 tuiteó la cabalgata de Reyes de Triana, e incluso ha subido su primera foto. Parece que su relación con Lourdes Montes le está endulzando el carácter, ya que Francisco Rivera siempre se ha mostrado de lo más inaccesible y distante. Ahora incluso hasta se lanza a contar más sobre su vida privada a través del ciberespacio… ¿habrá tenido algo que ver su hermano Kiko Rivera en todo esto?