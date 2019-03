Fran Rivera: "A mi hija Tana le gusta torear becerras chiquititas en el campo"

Fran Rivera ha estado muy ausente en los últimos meses debido a sus compromisos taurinos, pero este miércoles ha vuelto a dejarse ver en público como invitado especial al 60º aniversario del reloj automático de Seiko y el lanzamiento de la nueva colección Presage en Seiko Boutique Madrid.

En el evento, el diestro ha hablado con La Otra Crónica de El Mundo y ha contado cómo vive su familia su vida en los ruedos desde que recibiese una grave cornada el pasado mes de agosto. "El sacrificio que tiene a la familia es grande porque, desde Huesca, ha cambiado el cómo se vive una tarde de toros en casa. Ahora se vive peor", ha declarado reconociendo que su mujer Lourdes Montes "está loca porque lo deje, pero nunca me lo pediría".

Mientras tanto, Tana Rivera, la hija de 16 años que el torero tiene junto a Eugenia Martínez de Irujo, es una gran aficionada del toreo: "Ella ha nacido con eso y lo entiende de otra forma, como lo entendía yo", ha dicho. De hecho, Fran ha relatado que la adolescente de vez en cuando torea becerras chiquititas en el campo: "Arte tiene, aunque no vaya a torear en su vida".

En cuanto a la pequeña Carmen, que ya tiene diez meses, Rivera ha comentado que "todavía no habla, pero hace una infinidad de ruidos y ya gatea". También ha confesado que la niña no irá a la boda de Kiko Rivera porque "no pinta nada y es para mayores" y ha dejado caer que es muy probable que tengan un tercer hijo, a ser posible, un niño.