Fran Rivera, tras el fallecimiento de la Duquesa de Alba: "Es la abuela de mi hija. He estado en mi sitio y donde debo estar"

Desde que falleció la Duquesa de Alba todos nos preguntábamos dónde estaba Francisco Rivera, pues bien, el exdiestro ha reaparecido tras su vuelta de Acapulco, donde se encontraba de viaje romántico junto a su mujer Lourdes Montes.

Fue precisamente allí donde Fran se enteró del fallecimiento de su exsuegra, la Duquesa de Alba, y de la entrada en prisión de la madre de su hermano Kiko Rivera, Isabel Pantoja. A su llegada al aeropuerto, Fran se pronunció sobre la triste muerte de doña Cayetana: "Es una pérdida muy grande. Me da mucha pena que se haya muerto la Duquesa y también el haber visto a mi hija tan triste con la pérdida de su abuela".

Fran aprovechó la presencia de los periodistas para asegurar que ha estado en contacto permanente con su hija Cayetana: "He estado pendiente de mi hija, pese a que me encontraba de viaje. Está muy triste, como es lógico, porque era su abuela y la quería mucho".

Además, Fran un dudó en contestar a la pregunta de los periodistas allí presentes sobre si había dado el pésame a la familia de la Duquesa: "Hay que ser coherente con las situaciones y las cosas. Se han dado los pésames, por supuestísimo, pero cada uno tenemos que estar donde estamos. Es la abuela de mi hija, todo el mundo está pensando y me da igual. He estado en mi sitio y donde debo estar, a disposición las 24 horas de mi hija, si me necesita" añadió.

Y es que durante muchos años, Fran Rivera fue el ojito derecho de la duquesa, pero tras su enfrentamiento con Eugenia Martínez de Irujo en los tribunales por la custodia de su hija Cayetana, esta relación se enfrió.