Fran Rivera deja abierta la puerta a una reconciliación con su hermano Julián Contreras

NO SE HABLAN DESDE HACE UN AÑO

Fran Rivera no cierra las puertas a reconciliarse con su hermano Julián Contreras. Desde la boda de Cayetano Rivera y Eva González, los hermanos no han vuelto a hablarse. Y es que Julián aseguró que no tenía ninguna relación con sus hermanos, una triste situación que el diestro confirmó, pero no cree que la cosa sea para tanto como para no tener arreglo.