Fran, el marido de Belén Esteban, 'de patitas en la calle'

La reacción de Belén Estebán no ha tardado en llegar, al día siguiente de las declaraciones de Arantxa Contreras en DEC, puso de patitas en la calle a su marido. Durante todo el fin de semama, Paracuellos ha sido un hervidero mediático, todos querían saber cómo estaba la Princesa del pueblo. No ha pasado una semana desde que la de San Blas se mudara a su nuevo chalé y ya es un hogar roto.



Su representante se ha convertido en el paño de lágrimas de la ex de Jesulín, no se ha separado de ella en las últimas 48 horas. "Si hay una infidelidad, eso Belén no lo perdona, es más, ella salió de ambiciones por una infidelidad" ha sentenciado.



¿Quién dice la verdad?. El matrimonio de Belén parece definitivamente roto.