Las fotos de Malena Costa en bikini que han abierto una guerra entre sus seguidores

Malena Costa está disfrutando de unos días de vacaciones en Formentera junto a su marido, Mario Suárez. La modelo ha querido compartir algunas imágenes disfrutando en la playa con aguas cristalinas de fondo y presumiendo ambos de cuerpazos bajo el sol.

Pero la maniquí también ha añadido algunas fotos más en las que presume de figura en bikini. Con gafas de sol, melena al viento y traje de baño con abalorios de conchitas, Malena está impresionante.

No así para algunos de sus seguidores que no han dudado en comentar lo muy delgada que la ven y le han dejado mensajes como “puro hueso, no hay curvas ni na! Exagerada delgadez”, o “pero por dios, si estás delgadísima! Creo que esas fotos potencian la anorexia!”.

Sin embargo, entre sus followers también hay quien la ha defendido diciendo “acaso una chica que se cuida y que está delgada no tiene el mismo derecho a subir fotos en bikini que una con más o menos curvas????”, mientras otra usaría decía: “El cuerpo que manejas no es ni medio normal! Lo tuyo en MUY fuerte…”.

De esta forma se ha abierto una ‘guerra’ entre los seguidores de Malena a favor y en contra de sus fotos en bikini. Sea como sea, lo cierto es que le gusta cuidarse y así lo muestra a través de sus perfiles en redes sociales, donde comparte sus tablas de entrenamiento.

Madre de un niño y una niña junto a Mario, la pareja ha formado una bonita familia de la que ambos presumen en redes sociales. Muy amante de los animales, en especial de los caballos, está inculcando su afición por la hípica a sus pequeños.

Seguro que te interesa...

Malena Costa posa con un sencillo bikini lila: "Espectacular"