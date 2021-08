La foto con la que Yon González se despide ya del verano

Yon González se suma a la lista de celebrities que despiden el verano en su Instagram, y es que este momento por triste que sea, siempre llega. El actor muy discreto en sus redes sociales, cuidando siempre su intimidad, ha compartido una bonita foto felicitando a sus seguidores el fin del verano. Algunos de sus más de un millón de seguidores no han dudado en dejar un comentario en la foto del artista: "Yon no me deprimas fin no", ha escrito una seguidora.

[[LINK:INTERNO|||Video|||5a609d677ed1a867e4ea088d|||El actor de ‘El Internado’]], vive un gran momento profesional. Hace una semana publicó en su Instagram el tráiler de la película 'Érase Una Vez Euskadi', el primer largometraje del director Manu Gómez, en el que Yon tendrá un papel. "Felicidades a Manu Gómez #ÉraseUnaVezEuskadi. Qué gran película", ha escrito el actor junto al video. Además, a Yon le habrá hecho especial ilusión participar en la película ya que es natural de Guipuzcoa. Por otro lado, se ha colado en Netflix con la adaptación de 'Los Herederos De La Tierra', de la que será el protagonista. La serie es una secuela de la novela 'La Catedral del Mar', que también tuvo su adaptación protagonizada por Aitor Luna, el hermano mayor de Yon, en el que se ha inspirado para labrar su carrera. No es la primera vez que Yon aparece en Netflix pero nunca lo había hecho como el actor principal, anteriormente ha aparecido en exitosas series como 'Las Chicas Del Cable' o en películas como 'Perdiendo El Norte'.

Yon González no solo está teniendo éxito en el cine, ahora también ha colaborado con la firma italiana, Dolce&Gabanna: "Me hace mucha ilusión compartir con vosotros mi proyecto como embajador de la fragancia K by Dolce&Gabbana Eau de Parfum", escribió en su perfil de Instagram.

