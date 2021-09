La foto con la que Vicky Martín Berrocal muestra su radical cambio físico tras su pérdida de peso

Aunque ya se este acabando, Vicky Martín Berrocal está disfrutando a tope el verano. La diseñadora que ahora lleva una vida healthy ha compartido una foto en la que se puede observar su gran cambio físico. Su vida se ha visto un tanto alterada en los últimos tiempos. Hace aproximadamente un año, se mudó a Portugal con Joao Viegas, su pareja. Además, la sevillana ha revolucionado las redes y se ha hecho un hueco entre las influencers españolas. A diario sube fotos de sus looks y de sus rutinas para alimentarse de forma sana.

"PINK- TASTIC", ha escrito junto a la foto en la que lleva un conjunto de dos piezas rosa pastel, que ha dejado prendado a su millón de seguidores. Y es que Vicky se ha esforzado mucho este año en cambiar sus hábitos de vida para convertirlos en más saludables. La andaluza ha ido compartiendo los cambios que ha ido notando con sus seguidores y estos no han tardado en apoyarla. La sección de comentarios se ha llenado de mensajes de este estilo: "Que cambio!!! estás estupenda mucho más delgada", "El esfuerzo ... te ha puesto si cabe más guapa que antes.. me parecía increíble, porque eras ya preciosa" o "Te estás quedando estupenda".

Para lograr perder peso, en concreto 18 kilos, la influencer se ha apoyado en su entrenadora Cristina Díaz y en su familia, su pilar más importante. Además de ello, ha basado su dieta en una alimentación rica en frutas y verduras. Ella afirmó en sus redes hacer cinco comidas al día. "La verdad es que si no meriendo, llego a la cena que ¡me lo como to! Y eso es lo que no puede ser", confesó a sus seguidores en sus stories de Instagram.

Seguro te interesa...

Los trucos que ha utilizado Vicky Martín Berrocal para adelgazar 18 kilos