La foto con la que Úrsula Corberó da la definición perfecta del amor

Úrsula Corberó quiso hacer una publicación de lo más especial con motivo del Día contra la Violencia de Género.

Junto a una imagen de lo más tierna en la que aparece abrazada junto a su chico, Chino Darín, la actriz escribió: “Me siento afortunada de tener un hombre al lado que me escucha, me respeta y me valora. El amor es eso. Gracias a todos los hombres que nos tratáis como merecemos, con amor e igualdad. Os adoro, mujeres preciosas #NoALaViolenciaDeGénero #SíAlAmor #SíALaLibertad”.

Unas bonitas palabras que han sido muy aplaudidas por los seguidores de la intérprete de ‘La Casa de Papel’, con las que ha hecho una definición perfecta de lo que es el amor en pareja.