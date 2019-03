La foto que revela con quién despidió Hiba Abouk el año en Las Bahamas

Hiba Abouk está enamorada de nuevo. Y no, no se trata del rapero francés Joey Starr con el que creíamos que estaba saliendo. Ahora la actriz se ha vuelto a enamorar y, aunque no se haya hecho oficial, sabemos con quién despidió el año en las islas Bahamas.

Así lo han revelado las redes sociales de ambos, tal y como informa LOC. Y es que Hiba publicó una foto en bikini bebiendo de un coco, mismo escenario, aunque sin ella, que subió a su perfil el compositor Alfonso González Aguilar. Se ve que la parejita decidió pasar los últimos días del 2017 entre palmeras, cócteles y playas paridisíacas.

Ambos son de la misma edad, él tiene un año más, y comparten su amor por el cine, ya que el chico se dedica a componer bandas sonoras de películas. ¿Participarán próximamente en algún proyecto juntos?