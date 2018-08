La foto con la que Fonsi Nieto contradice las palabras de Alba Carrillo

Alba Carrillo se ha despachado bien a gusto contra Fonsi Nieto en los últimos días. Desde que concediera una entrevista a una revista en la que sentenciaba que el culpable de que su relación con David Vallespín, su pareja durante los últimos dos años, llegara a su fin, no era otro que el padre de su hijo, no ha parado de lanzar dardos envenenados contra él.

La modelo, que acaba de estrenarse en un nuevo programa de televisión, no ha tenido reparos a la hora de asegurar que Fonsi le está haciendo la vida imposible porque está más pendiente de ella que de su mujer, Marta Castro. Afirma que la tiene agobiada y que desde que salió del reality show en el que participó, y por el que tuvo un enorme desencuentro con el expiloto a causa de su hijo Lucas, Nieto no la deja ni a sol ni a sombra.

“Un día cualquiera que yo estaba sola con David recibía mensajes de Fonsi. Colgaba una foto en una boda y me escribía diciendo que quería hablar con mi hijo. O estaba en un restaurante y me llamaba diciendo que teníamos que hablar para resolver un tema. Así no se puede estar”, ha declarado Alba.

Algo que el dj ha querido desmentir publicando una imagen junto a la que ha escrito: “Este verano está siendo increíble!!! Que no se acabe nunca”, dejando así de claro que las palabras de Alba no le afectan en absoluto y que él sigue tan ‘pichi’ pese a lo que ella diga.