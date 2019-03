La foto del pasado de Mario Casas que ha hecho que sus fans quieran volver diez años atrás

El actor ha compartido la fotografía en IG

Mario Casas ha generado mucho revuelo en su Instagram al subir una foto de él mismo. Y no, no es una foto luciendo cuerpazo. Es Mario hace unos añitos con un look bastante distinto al que lleva ahora. Los comentarios en la red se han multiplicado y muchos de ellos coincidían en que, aunque Mario haya cambiado, siempre ha sido un chico muy guapo.