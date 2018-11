La foto de Nuria Roca con las orejas de soplillo que no quería que vieras

Con foto incluida

Gracias a su sección 'Nuria on the rocks' en 'El Hormiguero' donde Pablo Motos y ella hablan de su vida sin tapujos, descubríamos hace semanas que Nuria Roca había pasado por quirófano para retocarse las orejas. Pues bien, si con eso Pablo Motos no tuviese suficiente, el presentador ha mostrado una imagen de la presentadora de cuando era pequeña con las orejas de soplillo.