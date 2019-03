La foto de Melendi que ha hecho que las redes sociales estallen de risa

Recientemente Melendi se convertía en uno de los protagonistas de los últimos días de las redes sociales después de publicar una imagen en su cuenta de Instagram con la que se han generado un sinfín de comentarios, y mucha mofa.

El artista publicada una imagen disfrazado de astronauta acompañando de un muñeco de gran tamaño del famoso extraterrestre E.T.: "¡Tranquilo amigo, te llevo a casa por navidad!", escribía Melendi junto a la imagen.

Tras la publicación, el post se llenó de comentarios en tono de broma: "Final alternativo de ET", "Alguien que te abrace como Melendi a ET." o "Melendi vestido de astronauta y llevando a ET en los brazos. No sé qué decir".

Tal ha sido la revolución que se ha generado en torno a la foto de Melendi que el artista ha vuelto a demostrar su gran sentido del humor publicando nuevamente una imagen del extraterrestre junto al texto: "E.T , ya no está en mi casa , me dijo que iba a por tabaco y no volvió".