La foto más vergonzosa de Angy Fernández

Angy Fernández era cuestionada hace unos días por tener miles y miles de seguidores que luego ni comentaban ni le daban likes a sus fotos, incluso se le llegó a acusar de que compraba followers, a lo que ella respondió dejando las cosas bien claras.

Ahora la actriz y cantante ha publicado un selfie suyo del que no se siente muy segura, puesto que se lo hizo después de haberse bebido un par de vinos. De ahí que se plantease si era una buena idea o si lo mejor no sería borrarlo.

“Cuando te bebes un par de vinos y es cuando te atreves a hacerte #selfies con morritos, like when i was young. 🔓🆘️🍷 #miralaella #raices #megustan #vivaelvino @marengomadrid (A ver cuánto tardo en borrarla porque me da vergüenzaaaaaa)”, escribía junto a la imagen.

Rápidamente sus fans le animaron a dejarla llenando de comentarios halagadores y piropos la publicación. Y a ti, ¿qué te parece?