La foto más esperada de Tamara Falcó junto a su cuñada, Alejandra Onieva, y su famoso novio, Sebastian Stan

Tamara Falcó ha terminado el verano de la forma más triste tras el fallecimiento de su abuela, Beatriz Arrastia. La madre de Isabel Preysler falleció el pasado 22 de agosto a sus 98 años de edad, muerte que no ha sido nada fácil de asimilar en la familia, sobre todo para su nieta, quien no ha dejado de recordarla en ningún momento.

Recuerdos que quiso compartir en su perfil de Instagram una semana después del fallecimiento de Bebita, como cariñosamente llamaba a su abuela. "Siento paz sabiendo que ha sido una de las elegidas de Dios y que ahora me va a cuidar desde el cielo. A mi y a todos. Aún así, no puedo evitar que me caigan las lágrimas mientras que escribo esto, porque la echo de menos y siempre va a ser así", terminaba escribiendo la hija del marqués de Griñón junto a una foto con su abuela en blanco y negro.

A pesar de que la colaboradora de 'El Hormiguero' no está pasando por un buen momento, su chico está consiguiendo que desconecte después de haber pasado por una semana complicada, donde incluso ha podido sacarle una sonrisa. Cena que han querido querido compartir con la hermana de este, Alejandra Onieva y su pareja, Sebastian Stan, el famoso actor de Hollywood.

Los cuatro estuvieron disfrutando de una prestigiosa cena en un restaurante, donde los platos del chef Quique Dacosta fueron los protagonistas, así lo fue compartiendo Íñigo en su Instagram Stories. "Familia", escribió junto a una fotografía mientras disfrutaban de una buena comida y un buen vino, imágenes que demuestran la buena relación y la confianza que hay entre ellos.

