La foto de Laura Escanes en bikini un año después de operarse el pecho

Laura Escanes es una de las influencers que siempre quiere mostrarse lo más sincera y transparente posible a sus seguidores. La joven acumula más de 1,6 millones de seguidores en Instagram y en su página suele mostrar los aspectos más íntimos de su día a día, como su matrimonio con Risto Mejide, la maternidad tras la llegada de su hija Roma o sus próximos proyectos profesionales.

El pasado verano, la influencer revelaba en sus redes sociales que se había sometido a un aumento de pecho, algo que algunos de sus seguidores achacaron que era el motivo que impidió la lactancia de su hija Roma. Unas acusaciones a las que Escanes no quiso quedarse callada: "No tiene nada que ver mi operación de pecho con mi decisión sobre si dar o no dar pecho. Fueron momentos totalmente distintos y motivos que no tenían nada que ver para tomar la decisión tanto de un tema como de otro. De nada, bonita".

Además, Laura también mostró el resultado de la operación en varias ocasiones y ahora, un año más tarde, sus fans se han fijado en como le ha quedado la intervención en una fotografía donde aparece en bikini en la piscina.

"Tienes el pecho operado", decía uno de sus seguidores en las respuestas a la publicación. "Me operé el año pasado, ya lo conté", le respondía Escanes. Alto y claro, la influencer no se esconde y confirma que ya contó el año pasado que se realizó un aumento de pecho.

