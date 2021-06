La foto Jessica Bueno en la semana 38 de embarazo: "Acalorada, hinchada"

Desde hace ya varias semanas, la modelo Jessica Bueno se encuentra en el centro de la polémica desde que celebró en su casa de Bilbao junto a su marido, Jota Peleteiro, y sus hijos, la Primera Comunión de su hijo mayor, fruto de su relación con Kiko Rivera.

Al evento, asistió el hijo de Isabel Pantoja acompañado de su actual mujer, Irene Rosales, y sus dos hijas en común, Ana y Carlota. Aunque parecía que todo había transcurrido con normalidad, lo cierto es que la primera de Kiko, Anabel Pantoja, mostró públicamente su dolor por no haber estado invitada a la celebración.

Poco después, la ex Miss España se pronunciaba defendiéndose en sus redes sociales: "Me parece lamentable que se use un motivo como este para inventar y hacer daño cuando se ha actuado desde el corazón. He organizado una fiesta donde hemos sido los únicos responsables en todos los aspectos, y por respeto y amor hacia mi hijo han estado las personas que creía convenientes y que tienen trato directo con él. Por supuesto no podía faltar su padre, su esposa y sus hermanas. Creo que estoy en mi derecho de poder invitarles solo a ellos, ya que son los principales en la vida de mi hijo".

Poco después, Jessica Bueno hacía oídos sordos y se trasladaba a su casa de Sevilla para disfrutar de la tranquilidad de su hogar en la recta final de su embarazo.

A punto de dar a luz

Actualmente, Jessica se encuentra en la semana 38 de embarazo y ya está a punto de dar a luz, en esta recta final, la modelo se ha trasladado junto a su marido y sus hijos a su casa del sur. Ha sido a través de sus fotos de Instagram donde ha querido revelar cómo está llevado esta cuenta atrás con el calor del verano.

"Verano del 21. En el pueblo a las nueve de la noche ( pero aún sigue siendo de día ) y con 31 grados. Aquí está mamá, acalorada, hinchada, a punto de salir a pasear y con unas ganas locas por conocerte 🤍 casi 38 semanas y seguimos esperándote", dice en el texto que acompaña a la fotografía.

...

Seguro que te interesa...

La madre de Jessica Bueno revela cómo se encuentra tras la polémica surgida en torno a la Comunión de su hijo y de Kiko Rivera