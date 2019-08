LA HIJA DE ORTEGA CANO REGRESA A INSTAGRAM MUY SENSUAL

Gloria Camila no está pasando por sus mejores momentos, sin embargo, no se deja vencer. Después de la ruptura con su ex, Kiko Jiménez, y los continuos ataques que recibe por parte de la nueva chica de este, Sofía Suescun, la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano solo se ha manifestado en contadas ocasiones para dejar muy claro que ella no pensaba entrar al trapo. De hecho, su presencia en Instagram ha sido bastante escasa en el último mes, aunque cualquier imagen que sube se ha convertido en toda una declaración de intenciones. Así, con la última foto que ha compartido, en la que posa de forma muy sexy, incluso Colate ha caído rendido a sus encantos.