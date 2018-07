La foto sin filtros de Tamara Gorro para demostrar que "el maquillaje hace milagros"

A Tamara Gorro le gusta compartir todo con sus seguidores. Recientemente la presentadora sacó a a luz el susto que se llevaron ella y su marido, Ezequiel Garay, tras el ingreso de su hija Shaila. Ahora la youtuber ha abierto el debate sobre los milagros que hace el maquillaje con una fotografía que ha publicado en su cuenta de Instagram. Tamara ha publicado un selfie en el que destaca el color de pelo cobrizo y el maquillaje tan profesional que luce. Sin embargo, la bloguera ha sorprendido a su 'familia virtual' contando que la foto es más falsa que un billete de 3 euros… La mujer de Ezequiel Garay ha contado en el texto que acompaña a la imagen que se trata de una foto sacada con una aplicación móvil en la que se ha cambiado el color de pelo y se ha maquillado.

"¿Os gusta el pelo de este color? ¡A mí me encanta! (Es una aplicación que me cambia el color del pelo y de paso me pongo la cara hasta arriba de maquillaje jajajaja)", ha escrito Tamara en su fotografía. Y es que a pesar de que en la imagen no se nota que es un maquillaje falso, la modelo ha querido aclararlo todo mucho mejor en sus stories de Instagram.

A cara lavada y con un moño en el pelo, la presentadora ha explicado de manera muy natural y con gracia que ese es su aspecto real y ha abierto el debate a sus seguidores preguntando si el color de pelo en la foto sacada con la aplicación les gustaba más que el que ella lleva actualmente. Tamara es toda una influencer y para ella la opinión de sus followers tiene mucho valor, tanto es así que está dispuesta a cambiarse el color de pelo como ha dicho en sus stories. Sus fans han llenado la fotografía de likes y de comentarios opinando sobre el posible cambio… ¿Veremos a Tamara con nuevo color de pelo?