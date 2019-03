10 formas en las que saboteas, sin querer, tu relación

1. Siempre negativo, nunca positivo

¿Recuerdas la frase que pronunció el entrenador Louis van Gaal en su etapa en el Barcelona? Tu pareja hace 999 cosas buenas por ti y te fijas en la que hace mal. Valora todos los detalles, no solo los aspectos más negativos.

2. Despídete de la rutina

La rutina es el cáncer de una relación. No hace falta que pases al plato más picante de la carta pero atrévete con nuevos ingredientes.

3. Quererse a uno mismo

Valora tu propia independencia, mímate y ten tiempo sólo para ti. Estar bien con uno mismo es básico para una relación. ¿Cómo vas a querer a otro si no te quieres tú?

4. Hablad de sexo

Lo que os gusta, lo que queréis probar. Perded el miedo a la intimidad, la barrera de lo físico ya la habéis pasado, ahora liberad vuestras emociones.

5. Muestra interés por sus aficiones

Interésate por sus gustos y lo que le apasiona. No hace falta que te guste o que le acompañes siempre, pero que note que te gusta verle feliz con lo que hace.

6. Las personas no cambian

Una verdad a medias, las personas cambiamos, evolucionamos, crecemos, vemos la vida diferente, pero no cambiamos por otro sino por nosotras mismas y nuestras experiencias. No puedes obligar a nadie a ser lo que no es.

7. Das por sentado lo bueno

¿Hace cuánto tiempo no le das las gracias? ¿Le dices cómo te gusta lo que ha cocinado? ¿Sabe lo bien que le ves con esa camisa?

8. Visión de futuro

Si estas más preocupada por lo que puede pasar o lo que puede llegar a ser, no disfrutas del día a día. Lo tienes de delante, dale un beso y deja que pase lo que tenga que pasar.

9. Tres son multitud

Cuatro, cinco el grupo de amigos y la familia. Una pareja es cosa de dos, no involucres a demasiada gente y no tomes sus opiniones como mandamientos.

10. ¿Otras relaciones salieron mal?

Todo lo que has vivido te ha traído hasta este momento. Deja de pensar que esta vez será como con "Mister X" porque solo te hará daño. ¿Y si este es el bueno? ¡Te mereces averiguarlo!