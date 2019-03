Fonsi Nieto y Marta Castro hablan sobre Alba Carrillo

Fonsi Nieto y Marta Castro acudieron a la inauguración de un centro comercial en Madrid y el reciente matrimonio aprovechó la ocasión para hablar de Alba Carrillo y desmentir los rumores de infidelidad que acosan a Fonsi desde hace algún tiempo.

El DJ ha tenido que hacer frente a un año muy duro en el que a la batalla legal que mantiene con Alba por la custodia de su hijo, se le ha sumado el fallecimiento de su tío, el expiloto Ángel Nieto, que nos dejó el pasado agosto tras sufrir un accidente de quad.

Lo cierto es que su relación con la modelo no pasa por su mejor momento aunque el expiloto siempre está dispuesto a que eso cambie por el bien del hijo que tienen en común. Aunque parece que eso no afecta a su actual relación con Marta, quien es un gran apoyo para el piloto en estos difíciles momentos. ''Ha sido muy duro, solo puedo decir que he tenido a la mejor mujer al lado apoyándome en todo. Eso ha sido muy importante para mí''.