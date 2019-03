Fonsi Nieto, pillado tras salir a la luz los mensajes que prueban su tonteo con una camarera

Fonsi Nieto va a tener que dar alguna que otra explicación a su mujer Marta Castro después de que salieran a la luz las declaraciones de una joven que asegura que el expiloto ha intentado ligar con ella. Fue en una de las discotecas en las que iba a pinchar el Dj donde conoció a la camarera y no dudó en mandarle varios mensajes invitándola a cenar y a tomar algo, aunque no consiguió nada ya que ésta no quiso nada con él.

Pero la jugada le ha salido mal al ex de Alba Carrillo, la joven no solo ha hablado y ha contado todo lo ocurrido, sino que también ha hecho públicos los mensajes:

Fonsi: "Es la primera vez que voy. ¿Trabajas ahí?".

Camarera:"Soy camarera, y también RR.PP".

Fonsi:"Genial. ¿Y te veré? ¿A qué hora empiezas?".

Camarera:"A las 2".

Fonsi:"Pues a cenar".

Camarera:"¿A cenar con quién?".

Fonsi:"Conmigo".

Camarera: "Pues te lo agradezco, pero ya tenía plan".

Fonsi:"Vale. ¿Tomarnos algo antes de que curres no?".

Camarera:"La próxima vez".

Fonsi:"Salimos a la misma hora más o menos. No me quieres naaa. Te espero".

Una conversación que no se habrá tomado nada bien su mujer, con quien pasó por el altar hace apenas unos meses.