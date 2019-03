Fonsi Nieto, Paris Hilton, Mario Vaquerizo y Alaska son celebrities... ¡y DJ's !

El concepto 'celebrity dj' está muy de moda últimamente, y es que en tiempos de crisis hay que reinventarse o morir. Muchas son las celebrities que han sacan su vena de DJ para pegarse una buena party, disfrutar de la vida nocturna, o sacarse algo de 'money' extra que nunca está demás. Una celebrity pinchando te asegura un llenazo total en tu fiestón y ésto a las discotecas les viene la mar de bien.

De ésto sabe mucho últimamente Fonsi Nieto, el ex piloto disfruta de su nueva vida trabajando en la noche y es que después de su accidente, si algo tenía claro es que quería dedicarse a otra de sus pasiones, la música. Fonsi ha llenado discotecas por toda la geografía española y ya piensa en pinchar fuera de nuestras fronteras. Entre sus planes se encuentra desde Miami a Nueva York... Nieto is on fire... and in love! No olvidemos que ha encontrado el amor en Marta Castro gracias al mundo de la noche. ¡Puntazo a su favor!

De fiesta en fiesta y conquistando la isla pitiusa se encuentra Paris Hilton, convertida en DJ residente de la mítica discoteca Amnesia de Ibiza. La diva norteamericana podría ser la mujer más poderosa del house... ¡Qué tiemble Ibiza que ha llegado el huracán Hilton a nuestro país! Pero si hay alguien que está cobrando un pastizal por pinchar en las fiestas más exclusivas de Francia es Pierre Sarkozy. El hijo de Nicolás Sarkozy se ha convertido en un DJ cada vez más reconocido, haciéndose un hueco cada vez más grande en el sector.

Alaska y Mario Vaquerizo también son asiduos a poner patas arriba cualquier fiesta que se precie llegando a pinchar en salas tan reconocidas como Ocho y medio o en la despedida de la Sala Flamingo en la capital. Una de las grandes veteranas en la fusión celebrity-dj es Bimba Bosé, la sobrina de Miguel Bosé se deja ver en numerosas fiestas al mando de su mesa de mezclas.

Por último no podemos olvidarnos del hijo de la Pantoja. Kiko Rivera fue 'número uno' con su hit 'Quítate el top' y vuelve a serlo este año con 'Chica loca'. La nueva faceta del hijo de Isabel Pantoja le ha llevado al estrellato, y aunque sea criticadísimo por ser 'hijo de...' y ganar miles y miles de euros en cada bolo, parece que Paquirrín ha encontrado su verdadera pasión en el mundo de la noche, ese que experimenta desde hace algún tiempo y ahora lo sigue haciendo desde la cabina.