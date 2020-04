Pocos días después de enfrentarse a la muerte de su abuela, Fonsi Nieto recibe un nuevo y más duro golpe: su padre, Alfonso González, ha fallecido.

Una triste noticia que ha sido la mujer del expiloto, Marta Castro, quien se ha encargado de comunicar a través de las redes sociales lanzado este mensaje: "¡Ahora más que nunca, y para siempre ya lo sabes! Ahora tu papá está en el cielo cuidando de todos nosotros!".

De momento, el resto de la familia guarda silencio.

Un tremendo golpe para Fonsi que así de emocionando se despedía hace días de su abuela, a la que estaba muy unida, y que fallecía a los 102 años: "BUEN VIAJE ABUELA... esta noche se ha ido una parte de mi vida, de mi infancia, de mí.... tú me enseñaste a no rendirme nunca y a ponerte el mundo por montera. Jamás en mi vida me cruzaré con nadie con tu energía y tu sonrisa, eres la que mejor cocinaba del mundo entero y sobre todo por el cariño con el que lo hacías por los tuyos, tu sacaste a esta familia de la nada y somos las personas que somos gracias a ti!!! No puedo expresar con palabras lo que siento!!!".