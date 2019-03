Fonsi Nieto y Marta Castro se casan en primavera en Ibiza

La revista Hola ha sido la encargada de anunciar la feliz noticia: Fonsi Nieto y Marta Castro se casarán en primavera en Ibiza.

“Fonsi me pidió matrimonio a finales de agosto en Ibiza. Fue un momento precioso porque no me lo esperaba. Me emocioné muchísimo y me entró tal llorera que no pude ni abrir la caja con el anillo de compromiso”, cuenta Marta a la publicación.

La isla pitiusa es uno de los lugares favoritos de la pareja, por lo que, seguramente, sea el lugar elegido para celebrar su enlace: “Aun no está decidido el lugar donde nos vamos a casar, pero lo más probable es que sea antes del verano en Ibiza, que es como nuestra segunda casa”, revela la pareja.

Fonsi ya estuvo casado con Ariadne Artiles, un matrimonio que duró tres años: “Ella me ha dicho que me concederá la nulidad si quiero casarme por la iglesia, pero no sabemos todavía si será civil o religiosa”.

Además, tiene un hijo con Alba Carrillo, Lucas, que es el principito de la casa, al que ya le han comunicado la buena noticia: “Le he contado a Lucas que me caso y está muy ilusionado, aunque es muy chiquitín todavía y no entiende mucho lo que está ocurriendo”, explica el DJ. Además, asegura que Marta y Alba se llevan súper bien: “Para mí es muy importante porque, lo quiera o no, es una mujer va a estar presente siempre en mi vida por el hijo que tenemos en común”.