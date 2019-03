Fonsi Nieto explota contra Alba Carrillo

Los problemas parece que siguen llegando a Alba Carrillo, tras su polémico divorcio con Feliciano López, ahora parece ser que es con el padre de su hijo y ex pareja, Fonsi Nieto, con el que ha protagonizado algún percance.

El Dj ha hablado en exclusiva con el medio Chance por la celebración de su 38 cumpleaños donde Fonsi ha hablado de las dificultades que ha tenido con Alba llegando incluso a estar el tema en los juzgados tal y como señala el citado medio.

Parece ser que uno de los motivos por los que Nieto ha explotado estaría relacionado con el aumento de la manutención de su hijo que le habría pedido la modelo, a lo que el Dj se ha negado. Añadido a que Alba no le ha dejado ver al pequeño en un día tan especial para él como su cumpleaños, la gota que colmó el vaso.

"Por desgracia, no he podido ver a Lucas hoy, ha sido una pena, no me han dejado verle", decía al respecto. "No, sabes lo qué pasa, yo no voy a entrar en este tema, me conocéis, es un tema que está ya en los juzgados y son cinco años que he estado callado y aguantando pero ya uno se cansa. Es una cosa más de desahogarse", añadía expresando lo dolido que estaba.

"No voy a decir más cosas, están mis abogados con ello. Es mi cumpleaños, quiero pasarlo bien", concluía.