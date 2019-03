Fonsi Nieto explica el motivo de su enfado con Alba Carrillo

Alba Carrillo se ha buscado otro enemigo. Si su divorcio con Feliciano López no le está trayendo suficientes quebraderos de cabeza, ahora ha abierto un frente más contra Fonsi Nieto, el que un día fuera su pareja y padre de su hijo Lucas.

Y es que el DJ llegaba el pasado fin de semana al teatro Kapital de Madrid muy cabreado, y eso que se trataba de un día muy especial: su cumpleaños. Y es que según contó su exnovia no le había dejado a su hijo para pasar su cumple juntos, lo que le había sentado fatal.

Ahora, en una entrevista para Vanitatis, el expiloto ha confesado a qué se debía su disgusto: “Hace tres años Alba y yo acordamos bajar la pensión de Lucas. Teníamos firmado 1.200 euros cada uno y acordamos ambos bajarlas a 800 euros. Hicimos un acuerdo privado a través de conversaciones telefónicas y no lo llevamos ante el notario porque los dos estábamos de acuerdo”, asegura Fonsi. Y así ha sido, según sus palabras él ha estado cumpliendo “religiosamente” con lo pactado y la relación ha sido estupenda.

Pero hace unas semanas, Fonsi pidió a Alba que se hicieran cambios en el acuerdo que en su día habían firmado, ya que en su entonces se decidió beneficiar más a la madre porque Lucas era muy pequeño, pero ahora que el niño tenía 5 años, Nieto quería modificar el régimen de visitas y eliminar aquella renuncia con el fin de poder más tiempo con su hijo. Y además, ya que se actualizaba el acuerdo, que en el mismo se incluyera la cláusula de los 800 euros en vez de los 1.200.

Pues ahora resulta que la modelo ha cambiado de opinión y es aquí donde surgen los problemas. Y es que la maniquí quiere volver a recibir los 1.200 euros pactados en un principio y, para sorpresa de Fonsi, le niega la posibilidad de que pase con su hijo su cumpleaños.

“Es un tema que está ya en los juzgados y son cinco años en los que he estado callado, aguantando, pero uno ya se cansa”, declaraba para Europa Press. Fonsi además asegura no tener ni idea del cambio de opinión de su ex, aunque desde su entorno aseguran “ahora que ya no está con Feliciano, quiere obtener dinero para poder seguir adelante”.