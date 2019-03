Fonsi Nieto se enfada tras verse en unas fotos con unos kilitos de más

A Fonsi Nieto este verano no le está sentando nada bien. Parece que el ex piloto no atraviesa su mejor momento, al menos a lo que en forma física se refiere. El nuevo Dj de moda en Ibiza no posee ya ese cuerpo al que nos tenía acostumbrados, y parece que verse en una revista con una incipiente barriguita no le ha sentado nada bien.

En las imágenes, publicadas por la revista 'QMD!', se podía ver a un Fonsi solo, en Ibiza, sin Alba Carrillo ni su hijo, y con algún michelín de más. Cambiando su nombre por el de "Fondi Nieto", la publicación ha dejado clarito que, desde su punto de vista, hay algún que otro kilito de más. Por supuesto al ex piloto no le ha gustado verse de esa guisa y ha publicado en su cuenta personal de Twitter unas cuantas perlas hacia la revista a la que, según sus palabras, piensa demandar.

Muchos señalan además que esos kilitos se deben a que lo único que hace Fonsi es andar de fiesta, por lo que también a través de la red social ha querido dejar claro que lo de ir de 'party' es, al fin y al cabo, su trabajo. ¿En qué acabará todo esto?