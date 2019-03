Fonsi Nieto es duramente criticado por su papel de Rey Mago

El ayuntamiento de Cádiz escogía para ejercer como Rey Gaspar en la cabalgata de este año del Puerto de Santa María a Fonsi Nieto. Así, el Dj vivió durante unas horas como es ser uno de los Reyes Magos, vivencia que compartió e sus redes sociales donde publicó una imagen de él durante el recorrido de la misma a la vez que decía: "Y así se despide el rey Gaspar desde el #puertodesantamaria un día para recordar de por vida!!!".

Aunque parece ser que la experiencia no ha sido tan satisfactoria como comenta y es que varios han sido los vecinos de la localidad gaditana que se han quejado por la actuación de Fonsi al que acusan de no sonreír y de estar mirando el móvil: "Soy vecino de El Puerto y puedo asegurar que no sonrió ni un momento en todo el recorrido y estuvo más pendiente del móvil que de tirar caramelos. Una falta de respeto a El Puerto y a sus ciudadanos. Todavía me pregunto qué ha llevado al Ayuntamiento a elegir a una persona así para algo tan entrañable como encarnar a un Rey Mago".

Aunque existían más comentarios que aseguraban lo mismo, han desaparecido, eso sí el propio Fonsi se ha encargado de defenderse y explicar que todo se debía a una alergia a los caballos, animales que le acompañaron durante la primera parte de la cabalgata, y una cuestión de publicidad.

"Sí amigo Navas utilice el teléfono, sabes para qué? Para hacer fotos para una marca de caramelos que fue la que me regaló kilos y kilos para que los niños los disfrutarán y para el club de fans de valentino rossi que nos regaló el Merchan, en las redes sociales es muy fácil criticar sin saber verdaderamente lo que hay detrás!!! Y sabes por qué no sonreí en la primera parte del trayecto, tengo alergia a los caballos la última vez que me monte en uno acabe en el hospital, nadie me informó de que había que montar a caballo!!! Si no te gusto te pido disculpas yo lo hice lo mejor que pude y supe, siempre con respeto e ilusión por los niños", se defendía el expiloto de las críticas.