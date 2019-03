Fonsi Nieto le declara su amor a Marta Castro tras los rumores de tonteo con una camarera

Fonsi Nieto se ha metido en un lio muy grande después de que una camarera diera unas declaraciones que dejan al expiloto muy mal parado. Según cuenta la joven, el Dj intentó ligar con ella y, para demostrar que esto es cierto, ha enseñado todos los mensajes que el ex de Alba Carrillo le mandó esa misma noche. Unos mensajes que demuestran el interés de Fonsi por quedar con ella.

Ante esta situación, Fonsi Nieto ha optado por declararle su amor a su mujer, Marta Castro, a través de su perfil de Instagram compartiendo una instantánea en la que aparecen ambos en la playa: "Los mejores momentos de mi vida siempre a tu lado", ha escrito junto a la imagen.

Por el momento la pareja no ha querido dar ningún tipo de declaración, las únicas palabras que han podido sonsacarle al expiloto han sido: "Sabes que de esto yo no hablo. No te puedo contar nada de eso", decía para Vanitatis sobre si ha decidido tomar medidas legales.

Por si no fuera poco el drama que tiene con su ex Alba Carrillo en la lucha por la custodia de su hijo, Lucas, ahora también se le suma este problema.