Fonsi Nieto, acusado de haber intentado ligar con una chica en una discoteca

Fonsi Nieto vuelve a ser noticia después de que durante un programa de televisión una joven soltara la bomba. Al parecer el Dj habría intercambiado varios mensajes con una chica que trabaja en una de las discotecas en las que pincha para intentar quedar con ella.

Según ha contado, entre Fonsi y ella no llegó a pasar nada porque ella no quiso que sucediera nada, pero las intenciones del expiloto eran muy evidentes: "Simplemente subimos a la historia de Instagram el cartel publicitario de que él iba a pinchar en la discoteca. Se metería en nuestro perfil y diría: Ah, mira esta chica, está bien. Voy a hablarle. Entonces pues él empieza a hablar y él empieza pues para cenar, a ver si quedamos, o… Entonces, como ves en la conversación, yo le dije que tenía planes", asegura.

Además, ha confesado que el ex de Alba Carrillo intentó quedar con ella al salir del trabajo: "Yo creo que quería algo conmigo. No me invita a cenar si no quisiera nada o a tomar algo después de trabajar a las seis, siete de la mañana, si no quisiera nada. No es por ser simpático".

Después de lo que ha podido ver la chica, tiene claro que el expiloto hace lo mismo cada noche que pincha: "Pienso que a cada bolo que va a pinchar intentará liarse con alguna. Porque vamos, intentará tener su rollito en cada punto al que vaya a pinchar. Parece que no está claro con su mujer, o eso o lo sabe y se hace la loca, como lo hacen muchas, pero yo opino que no lo sabrá", decía.

¿Qué opinará su mujer Marta Castro de estas declaraciones?