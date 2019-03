La fiesta prenavideña de Andrea Janeiro en Londres

Andrea Janeiro lleva varios meses viviendo en Londres donde está cursando sus estudios universitarios y parece que allí está más que encantada. De hecho, la revista LOC ha publicado unos vídeos en los que podemos ver a la hija de Belén Esteban disfrutar de la noche londinense.

Su noche comenzó en el famoso restaurante Cork & Bottle, situado en la zona céntrica de Picadilly Circus. Allí disfrutó de una rica cena con la compañía de su amiga y después se fueron a un local donde bailaron al ritmo de The Black Eyed Peas y algunos temas de reggaeton durante varias horas.

Las amigas se lo pasaron en grande y no dudaron en compartirlo en sus redes sociales a través de un vídeo en el Instagram Stories. A quien no se ve es al novio de Andreíta, Daniel Wozza, con quien sale desde hace unos dos años. Aunque su relación no parece peligrar pues el joven sigue presumiendo de chica en sus redes sociales.

Parece que la joven está a provechando el tiempo que le queda en la capital británica antes de regresar a España para celebrar la Navidad con su familia. De hecho, hace unos días estuvo en la firma de libros de Cara Delevingne para que le firmase su ejemplar de 'Mirror, mirror'. Lo que no sabía la joven es que acabaría bailando con la modelo a ritmo de 'Despacito'.