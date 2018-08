La fiesta de cumpleaños de Úrsula Corberó entre unicornios y empanadillas

Úrsula Corberó acaba de cumplir 29 años y lo ha celebrado por todo lo alto. Ya para comenzar el día su chico, Chino Darín, le dejaba un precioso mensaje en las redes sociales.

Pero la cosa no acabó ahí porque sus mejores amigos le prepararon un fiestón inolvidable en el Cha Chá Club de Madrid, donde pudimos ver a la actriz en compañía de Brays Efe.

Para la ocasión, Iair Said, actor argentino gran amigo suyo, le regaló unas orejitas rosas de unicornio que Úrsula no se quitó en toda la noche. Pero, sin duda alguna, el regalo más especial se lo hizo su chico que le preparó unas empanadillas a las que la protagonista de ‘La casa de papel’ no pudo resistirse.