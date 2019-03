Fernando Verdasco viaja a Miami para apoyar a su hermana tras su grave accidente de tráfico

Sara Verdasco necesita más que nunca el cariño de los suyos después del grave atropello a principios de año en Miami, mientras paseaba en bicicleta con su marido, Juan Carmona. Parece que poco a poco, Sara se va recuperando y su hermano, Fernando Verdasco, no se ha querido perder la evolución que está teniendo su hermana y ha decidido visitarla este fin de semana.

Fernando Verdasco no deja de apoyar a su hermana tanto en redes sociales como en persona. "No se puede describir con palabras lo feliz que me siento de poder tenerte de nuevo a mi lado hermanita", compartía en sus redes sociales. Sara también quiso compartir con sus seguidores lo feliz que estaba junto a su hermano: "¡Y yo! Deseando estar contigo... Mi hermano, el mejor. Tenía tantas ganas de verte".

Sara continua con su día a día en Miami, donde recibe el cariño de los suyos, en especial de su marido Juan Carmona. Además la pareja también ha disfrutado este fin de semana de una noche con amigos como hemos visto en Instagram, entre los que se encontraba la cantante Marta Sánchez.

A pesar de que el matrimonio se encuentra de lo más feliz en Miami, según desveló Antonio Carmona: "Sara y Juan tienen ganas de volver a España y estar una temporada aquí".