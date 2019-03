Fernando Verdasco podría haberle pedido matrimonio a Ana Boyer

Se lo habría comunicado a su entorno más cercano

No sabemos si se habrá arrodillado ni si el anillo es tan grande como el de Pippa Middleton pero Fernando Verdasco le habría pedido matrimonio a Ana Boyer, según confirma fuentes cercanas al tenista a Vanitatis. La respuesta de la hija de Isabel Preysler no ha sido otra que un sí. La petición de mano oficial todavía no se ha producido pero la pareja ya estaría buscando sitio y poniendo fecha a su enlace. ¿'Habemus' boda realmente?