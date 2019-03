Fernando Verdasco: “Ana Boyer me da buena suerte, es mi talismán”

Hace unos días Fernando Verdasco inauguró junto a su familia el nuevo restaurante familiar 'La Rayúa', en Majadahonda. Pero a pesar de que Ana Boyer no pudo acompañarle, el tenista estuvo arropado por sus familiares y amigos.

Como era de esperar, el nombre de Ana Boyer no tardó en aparecer, pero él mismo aseguró que su chica le acompaña siempre ya que le da 'buena suerte'. "Ha estado en Lérida y me ha dado buena suerte. Me la voy a tener que llevar a más torneos, me da buena suerte, va a ser talismán", confesó.

Pero lo que si nos aseguró es que estas navidades tampoco podrá pasarlas junto a su chica, y es que Fernando estará disputando un torneo en otro país. "Estaré jugando en Doha. Me toca ponerme en lo profesional", declaró el tenista.