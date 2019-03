Fernando Tejero revela qué fue lo que le ayudó a superar la fuerte depresión que sufrió

En la actualidad a Fernando Tejero le sonríe la vida tanto a nivel personal como profesional, pero hace un tiempo el actor atravesó una fuerte depresión debido a una mala época que tuvo. El intérprete ha confesado en una entrevista para LOC que fue el gimnasio una de las mejores medicinas para superar la depresión.

"Me metí en el gimnasio porque tuve una depresión. Me pasaron cosas muy jodidas en el plazo de un año y toqué fondo. Fui al psicólogo por primera vez y me recomendó medicarme o gimnasio. Luego fui viendo los resultados y quise más y más", declara.

Fernando continúa diciendo que una vez empezó a tomar estos hábitos cambio su estilo de vida: "Ahora ya no puedo comer todo lo que me comía... ¡En todos los sentidos! (se ríe) No, que es broma (se ríe)".

El actor también ha querido hablar de lo feliz que está junto a su pareja, el músico Pascual Cantero, con quien empezó su relación la pasada Nochevieja: "El 31 de diciembre hacemos un año. Todo se formalizó en Nochevieja, pero nos conocimos antes, en un concierto de Rozalén. Ella es íntima amiga de Pascual y amiga mía también, aunque más de él y de muchos más años".

Además, se ha deshecho en elogios hacia él y ha revelado todo lo que le aporta a su vida: "Pues, mira, me aporta serenidad y paz. Es un tío que para tener 27 años es inteligente. Sabe estar en la vida... Acaba de firmar un contrato con Warner y es un compositor maravilloso. Ha compuesto para Luz Casal y ha cantado con Aute... Es un artista grande y no lo digo porque sea mi pareja".

Por último ha comentado los planes que tienen para esta Nochevieja donde hacen un año juntos: "Nos iremos a casa de un amigo músico nuestro... Bueno, de Alejandro Sanz, es muy amigo mío y ya he pasado muchos fines de año con él. El último no pude y esta vez sí que quiero estar con él".